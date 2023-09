Orlando: “Milan? Mi ha impressionato, è forte in tutte le zone del campo”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del Milan e della prestazione dei rossoneri nella vittoriosa trasferta contro la Roma. Secondo l'ex calciatore, infatti, i rossoneri hanno impressionato per la qualità espressa in campo. Ma non solo, poiché Stefano Pioli è stato in grado di plasmare la squadra in sole 3 giornate di campionato. Ecco le parole di Orlando.