Orlando: “Spero che il Milan e Leao tornino a giocare come prima”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato delle squadre italiane qualificate per i quarti di Champions League ed in particolar modo del Milan di Stefano Pioli , augurandosi di rivedere il prima possibile il miglior Rafael Leao .

"Spalletti è fantastico. Domina tutti in campionato ed ha costruito una macchina quasi perfetta. Per il Milan io spero che torni presto a giocare come faceva prima. Leao è troppo importante per essere sacrificato così, anche perché con quel modo di giocare aveva dominato in Italia e in Europa".