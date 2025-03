Orlando boccia tutti: “No ad Allegri e Mancini. Milan, prendi lui che è libero”

Su Fiorentina-Juventus: "La Fiorentina si è liberata di un grande fardello. Fosse uscita dalla Conference, sarebbe stata fallimentare la stagione e avrebbe rischiato Palladino. Non so chi sta peggio delle due, sicuramente la Juve per gli obiettivi falliti. Sono curioso di vedere come risponde la Juve. La Fiorentina ha ritrovato un po' di tranquillità, e per la Juve sarà molto dura".

Su Atalanta-Inter: "L'Atalanta non vince in casa dal 22 dicembre, fatica di più in casa. In più Gasperini ha sempre sofferto l'Inter e in particolare Inzaghi. Io dico che sarà una partita impossibile da pronosticare. Sono entrambi forti gli attaccanti, l'Atalanta quando attacca poi difende uomo a uomo e non so chi può tenere ora Thuram. Spero non venga fuori un pareggio". LEGGI ANCHE: “Il Milan ha fatto un pensiero su Conte, ma lui …”: rivelazione a sorpresa >>>