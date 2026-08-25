Ordine, retroscena su Alphadjo Cissè: "Amorim non lo conosceva, lo ha valutato e ..."

Torino-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Dopo la vittoria del Milan contro il Torino, anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato il momento dei rossoneri. Ecco le sue parole da Il Giornale:

"Il progetto, ambizioso, firmato da Amorim promette interessanti sviluppi ma nel frattempo il manufatto calcistico in costruzione a Milanello ha da essere completato".

Secondo il giornalista serve almeno un altro colpo in entrata in questi ultimi giorni di mercato estivo:

"Ogni riferimento a potenziare il drappello dei difensori è voluto specie dopo gli affanni traditi negli ultimi 15′ di Torino che hanno ricordato il finale della passata stagione".

Al Diavolo potrebbe servire, infatti, un altro difensore dopo l'arrivo di Mario Gila. Manca ancora nella rosa di Ruben Amorim un altro calciatore che possa impostare benissimo da dietro, recuperare correndo all'indietro e cercare l'anticipo sugli attaccanti avversari. Vedremo se la dirigenza rossonera chiuderà un altro colpo.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il retroscena su Alphadjo Cissè e la garanzia di Cardinale

"Che il lavoro di Amorim abbia fornito qualche prezioso frutto è documentato dal debutto di Cissè, 19 anni appena, che ha rubato l’occhio dei critici e mostrato la mano felice del vecchio management il quale riuscì a intercettarlo a Verona prima che fosse soffiato dall’Olanda per spedirlo poi a Catanzaro in B alla scuola di Aquilani. Amorim non lo conosceva, lo ha valutato durante la preparazione e ha deciso che sarebbe diventato il suo diamante grezzo".

Ordine ha parlato anche di Alphadjo Cissè , trequartista classe 2006 che hanel secondo tempo della partita:

E, infine, il giornalista ha chiuso con un pensiero finale sul nuovo progetto rossonero: "La presenza di Cardinale poi al fianco del gruppo è l’altra garanzia sulla tenuta del progetto anche in vista di potenziali rovesci".