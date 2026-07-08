Analisi di Franco Ordine sulle ultime mosse del Milan. La svolta societaria di RedBird slegata dalle cessioni e la centralità di Cardinale al fianco di Ruben Amorim
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
A Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, ha parlato il giornalista Franco Ordine anche per quanto riguarda le mosse recenti del Milan: "È un Milan tutto da scoprire, dobbiamo solo capire come sarà completato e come riusciranno a chiudere la contabilità fra acquisti e cessioni". Questo il pensiero del giornalista sulle prime mosse di mercato dei rossoneri che hanno chiuso Gila in difesa e Ramos in attacco, spendendo più di 100 milioni di euro in due settimane di mercato senza cessioni.
La svolta centralizzata del Milan: Cardinale presidente tradizionaleGerry Cardinale ora non vuole più delegare, ma tutte le scelte del Milan passeranno sotto la sua lente di ingrandimento. "Per la prima volta Cardinale si sta comportando da presidente tradizionale insomma. In più sta investendo tanto sul mercato", conclude Ordine.
Questa transizione verso un modello decisionale fortemente centralizzato sulla figura di Cardinale è una rivoluzione importante per il Milan: il numero uno dei rossoneri decide di esporsi in prima persona e ha come primo obiettivo chiaro per la sua squadra quello di tornare a vincere, dopo due stagioni deludenti a livello di risultati.
Addio alle cessioni preventive: la nuova strategia di mercato RedBirdL'ingente sforzo economico iniziale, slegato da immediate cessioni compensative, ha rotto un vecchio modus operandi del Diavolo con RedBird che spesso ha investito sì, ma dopo cessioni pesanti e importanti per il bilancio.
Per il Milan non si tratta più soltanto di scovare talenti da valorizzare, ma di puntare anche su calciatori già pronti e che hanno dimostrato cose importanti sul campo, come lo sono ad esempio Ramos e Gila. Vedremo quali saranno le prossime mosse di Cardinale e Amorim.
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