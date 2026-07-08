A Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, ha parlato il giornalista Franco Ordine anche per quanto riguarda le mosse recenti del Milan: "È un Milan tutto da scoprire, dobbiamo solo capire come sarà completato e come riusciranno a chiudere la contabilità fra acquisti e cessioni". Questo il pensiero del giornalista sulle prime mosse di mercato dei rossoneri che hanno chiuso Gila in difesa e Ramos in attacco, spendendo più di 100 milioni di euro in due settimane di mercato senza cessioni.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La svolta centralizzata del Milan: Cardinale presidente tradizionale

Ordine continua e sottolinea:Gerry Cardinale ora non vuole più delegare, ma tutte le scelte del Milan passeranno sotto la sua lente di ingrandimento., conclude Ordine.

Questa transizione verso un modello decisionale fortemente centralizzato sulla figura di Cardinale è una rivoluzione importante per il Milan: il numero uno dei rossoneri decide di esporsi in prima persona e ha come primo obiettivo chiaro per la sua squadra quello di tornare a vincere, dopo due stagioni deludenti a livello di risultati.

Addio alle cessioni preventive: la nuova strategia di mercato RedBird

L'ingente sforzo economico iniziale, slegato da immediate cessioni compensative, ha rotto un vecchio modus operandi del Diavolo con RedBird che spesso ha investito sì, ma dopo cessioni pesanti e importanti per il bilancio.

Per il Milan non si tratta più soltanto di scovare talenti da valorizzare, ma di puntare anche su calciatori già pronti e che hanno dimostrato cose importanti sul campo, come lo sono ad esempio Ramos e Gila. Vedremo quali saranno le prossime mosse di Cardinale e Amorim.