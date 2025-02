Il giornalista Franco Ordine ha espresso un proprio commento sul Milan, ricordando cosa successe all'arrivo di Paolo Maldini in rossonero

Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', soffermandosi in modo particolare sul Milan e ricordando cosa successe con Paolo Maldini quando giunse in rossonero da dirigente. Interrogato sugli errori di Zlatan Ibrahimovic dettati dalla poca esperienza il noto cronista ha fatto presente come l'ex capitano rossonero si trovasse nella stessa situazione inizialmente.