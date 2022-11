Nuovo Stadio Milano, Sala detta le tempistiche: le sue dichiarazioni

Uno degli argomenti più caldi intorno al Milan è quello della costruzione del nuovo stadio di Milano . Dall'arrivo di Gerry Cardinale , le notizie su questo tema non sono calate e non hanno fatto altro che crescere.

"A quel punto le squadre avranno il compito, da un lato di costruire il progetto esecutivo e dall'altro quello di spiegare meglio come San Siro verrebbe smantellato, a meno che troviamo altri interessi sulla strada. In un anno le opinioni cambiano. Ho l'impressione che su un tema del genere quando si andrà in consiglio ci possa non essere la classica divisione tra centrosinistra e centrodestra - ha concluso Sala sul nuovo stadio di Milano -, però questa è la mia impressione ad oggi, tra un anno chissà come saranno le cose".