Nuovo Stadio Milan, Sala annuncia: “Vogliamo vendere San Siro entro …”

Beppe Sala , sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'RTL 102.5', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Beppe Sala a tutto campo', soffermandosi in modo particolare sulla possibile vendita di San Siro , stadio di casa di Milan e Inter , ammettendo come la volontà sia quella di cedere l'impianto entro l'estate. Ecco, dunque, le sue parole.

Nuovo Stadio Milan, Sala vende San Siro? Il sindaco conferma tutto e rilancia

"Mi auguro che oggi ci sia la consegna dell'offerta e del piano economico da parte delle squadre. La legge ci dice che noi avendo l'offerta dobbiamo fare comunque un bando pubblico ma è chiaro che avrà come presupposto che quell'area sarà dedicata al calcio. La legge ci dice poi che può partire la trattativa privata. Se oggi arriverà questa offerta la esamineremo e riferirò al Consiglio comunale. Il bando durerà circa 30-45 giorni e l'obiettivo è vendere lo stadio e le aree alle squadre per le vacanze estive. I club inizieranno a fare un nuovo stadio di fianco al Meazza. Ci vorrà qualche anno e quando sarà pronto rigenereranno il vecchio San Siro che secondo me è destinato a vivere come lo conosciamo fino al 2030".