Nuovo San Siro per Inter e Milan, gli aggiornamenti di Sala

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Sala a margine del Forum della Rigenerazione Urbana, come riportate da 'SportMediaset'. "È in fase di conclusione il lavoro dell'Agenzia delle Entrate con il Comune di Milano per valutare il valore delle aree attorno a San Siro e dello stadio stesso. Ma non ho ancora una data ma a breve saremo in condizioni di chiudere questo cerchio con le squadre".