Il futuro dell'Italia è ripartito da una delle leggende più amate dai tifosi del Milan. Il nome di Paolo Maldini è tornato a circolare con molta forza a causa del nuovo ruolo come direttore tecnico della Nazionale, scelta che ha raccolto moltissimi pareri positivi.

Milan, senti Christillin: "Maldini in Nazionale? Condivido la scelta"

A benedire l'arrivo dell'exè stata. membro aggiuntivo della UEFA nel consiglio della FIFA dal 2016 al 2025 e figura di spicco nella politica sportiva, laha voluto rilasciare alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, esprimendo totale appoggio a questa idea della FIGC.

La stima nei confronti della bandiera rossonera è totale, sia dal punto di vista umano che professionale. Tuttavia,

«Se condivido la scelta? Assolutamente. Paolo è un amico e una grande persona, molto competente, ha tutta la mia stima.

Il riferimento è alla dolorosa separazione avvenuta con il Milan nel 2023. L' arrivo a Coverciano, inoltre, non sarebbe una passerella d'onora, ma una ricostruzione davvero profonda. La nazionale, come sappiamo, sta vivendo un momento negativo e l'eredità tecnica da gestire scotta parecchio:

"Arriva in un momento di down della Nazionale, non avrebbe un compito facile».

Il peso di Maldini

, però, sarebbe lo scudo perfetto: una figura di un certo peso e con tanto carisma internazionale. capace di ridare credibilità a tutto il mondo azzurro e fare da collante tra spogliatoio e federazione. L'arrivo dell'ex rossonero potrebbe riaccendere nel core dei tifosi quella fiammella andata persa con la mancata qualificazione ai mondiali.