Nel giro di pochi giorni, l'organigramma della Nazionale è stato completamente stravolto. Paolo Maldini aveva proposto Andrea Pirlo come commissario tecnico, ma il sistema politico si è messo di traverso per un accordo commerciale tra l'ex regista e un sito di scommesse russo. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha deciso di non procedere con Pirlo, portando Maldini a dimettersi dal ruolo di direttore tecnico a soli quindici giorni dalla firma del Contratto. Ventiquattro ore dopo, Roberto Mancini è stato nominato CT, mentre Claudio Ranieri ha assunto il ruolo di direttore tecnico. Una vicenda complessa, che l'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha provato a spiegare ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'.

Le parole di Capello su Maldini

"Dimissioni di Maldini? Me lo aspettavo. Dopo tutte le promesse che erano state fatte, si sono sentiti usati. Parliamo di persone con un carattere forte, ma non cercavano visibilità a tutti i costi. Avevano accettato l'incarico perché era stata garantita loro piena autonomia nelle decisioni. Conoscendoli, le dimissioni mi sembrano una conseguenza del tutto normale".

non si è dichiarato sorpreso dalle dimissioni di, che ha descritto come "una conseguenza del tutto normale".

Come dimostrato anche al Milan, Paolo Maldini non è un dirigente disposto a scendere a compromessi. Integrità e coerenza sono principi che hanno sempre contraddistinto lo storico capitano rossonero, sia da calciatore che da direttore tecnico. Il dietrofront di Malagò non è piaciuto all'ex difensore, che ha preferito dimettersi piuttosto che continuare ad impegnarsi in un progetto che non avrebbe sentito suo.

Capello sulla scelta di Pirlo

"L'idea di Pirlo mi convinceva, era una proposta innovativa. Solo sperimentando strade nuove si può creare qualcosa di differente, altrimenti si rischia di fare passi indietro. Hanno provato a percorrere altre vie, ma adesso stanno prendendo una scorciatoia per ritornare al punto di partenza".

Nonostante le feroci critiche dell'opinione pubblica,sarebbe stato favorevole alla nomina dicome CT della Nazionale. L'ex allenatore ne ha parlato nel corso dell'intervista.