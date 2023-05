Napoli, Spalletti: “Le parole del presidente? Ora penso solo a festeggiare”

Intervistato dai microfoni di DAZN subito dopo la conclusione del match tra Bologna e Napoli , il tecnico azzurro, Luciano Spalletti , ha parlato del suo futuro e delle parole del presidente De Laurentiis : "Non commento le parole del presidente. Sono organizzato mentalmente nel festeggiare con il popolo, con i miei calciatori che meritano tutto il meglio possibile. Sono dentro questi festeggiamenti anche io e oggi proprio per questo motivo qui hanno fatto una grande partita".

L'ex allenatore dell'Inter ha poi concluso: "Mi rimangono dentro tantissime cose, perché poi per costruire un campionato come quello che abbiamo fatto noi ci vuole la partecipazione di tutti, di tutte le componenti. E siamo stati tutti bravissimi. Anche se il sentimento della città che ha per il Napoli è quello fa un po' la differenza, è quello che motiva, è quello che dà la qualità, è quello che ti fa risollevare quando sei un po' depresso. Basta viaggiare per Napoli e incontrare la gente che diventa tutto più facile". LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Nel mirino un altro parametro zero