Calciomercato Milan – Non solo Kamada: si valuta anche Tielemans

Non solo Kamada: il Milan, potrebbe sfruttare molto il calciomercato dei parametri zero. Occhio al centrocampista Youri Tielemans

Dopo la qualificazione in Champions League dei rossoneri, il Milan si può concentrare sul calciomercato . Il Diavolo, dovrà lavorare molto, sia dal punto di vista delle cessioni che sugli acquisti. Il primo nome in entrata potrebbe essere quello di Kamada , che sarebbe vicinissimo al Milan . Non solo il giapponese: i rossoneri potrebbero continuare a sondare il mercato dei parametri zero. Ecco un nuovo nome.

Calciomercato Milan, monitorato anche Tielemans

Come riferisce Radio Rossonera, il Milan, potrebbe lavorare molto sul calciomercato dei parametri zero. L'ultimo che sarebbe monitorato da Maldini e Massara sarebbe quello di Youri Tielemans. Il centrocampista belga ha appena concluso il campionato con il Leicester: le foxes sono retrocesse in Championship. Il classe 1996 è in scadenza di contratto e potrebbe essere un'occasione d'oro per il prossimo calciomercato. Difficile che Tielemans, dopo la retrocessione, possa tornare di nuovo con il Leicester. LEGGI ANCHE: Milan, 50 milioni dalla Champions. Ora serve l'attaccante