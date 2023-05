Calciomercato Milan – 50 milioni fondamentali: esigenza in attacco

L'edizione odierna del Corrie della Sera parla anche del calciomercato del Milan: 50 milioni in più per cercare il nuovo attaccante

Il Milan vince contro la Juventus . Il Corriere della Sera, in edicola oggi, apre con la conquista di un posto nella prossima Champions League che è molto importante per il Milan non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico visto che nelle casse rossonere entreranno circa 50 milioni d euro . Soldi che dovranno essere investiti nel calciomercato, specialmente in attacco.

Milan, Giroud non basta

Giroud, si legge, è stato di nuovo decisivo. Ecco perché a primavera Maldini ha scelto di rinnovargli il contratto per un altro anno, a 3 milioni di euro netti, anche se un centravanti giovane e di prospettiva in estate gli andrà affiancato nella prossima sessione di calciomercato: si tratta di una necessità non più rinviabile. Il Corriere fa una serie di nomi: occhio a Openda del Lens, Morata, Arnautovic, Scamacca. I 50 milioni guadagnati dal Milan grazie alla qualificazioni in Champions League, saranno fondamentali per il prossimo calciomercato, sia in attacco che a centrocampo.