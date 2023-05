Mercato Milan – Kamada, ci siamo: firmerà un contratto di 5 anni | News

Il Milan ha da pochi minuti conquistato aritmeticamente un posto per la prossima Champions League. Grazie alla vittoria in trasferta contro la Juventus, i rossoneri saranno una delle quattro squadre italiane che parteciperanno alla competizione europea più importante. Il tutto con un probabile, per non dire sicuro, acquisto. Secondo quanto riferisce Patrick Berger, giornalista di 'Sport1', Daichi Kamada diventerà un nuovo calciatore del Milan.