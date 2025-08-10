Napoli, De Bruyne: “Rispetto Modric. Sono felice di incontrarlo e …”

Napoli, De Bruyne: "Modric, carriera incredibile. Per lo Scudetto c'è anche il Milan"

Sullo Scudetto e su Luka Modric: "Scudetto? Beh, ci sono sempre Inter e Milan. La Juve. L’Atalanta sta lavorando bene e hanno buoni gruppi anche Roma e Lazio. Ci sono tante squadre veramente molto, molto forti. Modric? Conosco abbastanza bene Luka perché è il miglior amico di Kovacic, abbiamo parlato qualche volta ed è un ragazzo molto perbene. Lo rispetto molto. Sono felice di incontrarlo e di giocare contro di lui, ha avuto una carriera incredibile. Spero che quando ci affronteremo saranno belle partite".