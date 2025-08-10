Napoli, De Bruyne: “Rispetto Modric. Sono felice di incontrarlo e …”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luka Modric, mediano del Mialn
Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere dello Sport', parlando anche di Luka Modric, centrocampista del Milan. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.
Napoli, De Bruyne: "Modric, carriera incredibile. Per lo Scudetto c'è anche il Milan"
Sullo Scudetto e su Luka Modric: "Scudetto? Beh, ci sono sempre Inter e Milan. La Juve. L’Atalanta sta lavorando bene e hanno buoni gruppi anche Roma e Lazio. Ci sono tante squadre veramente molto, molto forti. Modric? Conosco abbastanza bene Luka perché è il miglior amico di Kovacic, abbiamo parlato qualche volta ed è un ragazzo molto perbene. Lo rispetto molto. Sono felice di incontrarlo e di giocare contro di lui, ha avuto una carriera incredibile. Spero che quando ci affronteremo saranno belle partite".