Mourinho, la risposta a Cassano: “Al Real ricordato solo per la giacca…”

Durante la consueta conferenza stampa, José Mourinho ha voluto rispondere alle critiche arrivategli da Antonio Cassano nell'appuntamento Twitch della Bobo Tv. L'ex attaccante della Sampdoria , infatti, aveva aperto il dibattito con queste parole: "A Mourinho Non frega un c... del calcio mentre Sarri lo ama e ama il suo mestiere. Uno con gioco zero, che è solo cinema e che potrebbe andare ad allenare la San Martinese per fare un calcio alla carlona".

L'allenatore della Roma non ha tardato nella risposta: "Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia".