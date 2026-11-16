Una serata da ricordare - quella di ieri - per Diego Moreira. L'esterno del Milan ha trovato il suo primo gol con la Nazionale del Belgio nella vittoria per 4-1 contro l'Italia in Nations League, chiudendo la partita con l'ultima rete del poker. Un traguardo speciale, reso ancora più significativo dalla presenza dei suoi familiari sugli spalti.

"Sono molto felice per il primo gol con la Nazionale, è stato un momento speciale perché c'era la mia famiglia. È una giornata che ricorderò per sempre", ha raccontato Moreira ai microfoni di Sky Sport nel post-partita. Una soddisfazione personale arrivata in una serata nella quale il Belgio ha saputo reagire allo svantaggio iniziale e conquistare una vittoria larga.

L'elogio a De Bruyne: "Vede cose che altri non vedono"

Nel corso dell'intervista, Moreira ha dedicato parole importanti a, protagonista anche nell'azione del suo gol. Il centrocampista ha servito l'assist per la rete dell'esterno rossonero, confermando la qualità che continua a mettere a disposizione della Nazionale belga.

"De Bruyne è speciale, è un piacere averlo con noi perché vede cose che altri non vedono, ha tanta esperienza e siamo felici di averlo con noi in squadra", ha spiegato Moreira. Il giovane belga ha riconosciuto anche il contributo collettivo della squadra: "Abbiamo alcuni giocatori molto forti davanti, come Doku e De Bruyne, ma alla fine è uno sport in cui c'è bisogno di tutti e tutti abbiamo fatto una grande partita".

Il Milan e la sua crescita in Italia: "Ho imparato tanto"

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L'intervista ha offerto anche uno spunto sul percorso di crescita di Moreira in rossonero. L'esterno ha sottolineato quanto l'esperienza nel campionato italiano stia contribuendo alla sua maturazione, grazie al confronto con calciatori di grande esperienza."In Italia ho imparato tanto perché è un campionato che ha tanti giocatori di esperienza. Giocare in Nazionale e nel Milan sono due cose molto positive e sono molto felice", ha dichiarato. Parole che raccontano il valore attribuito dal giocatore alle due esperienze, quella con il Belgio e quella quotidiana con il club rossonero.

Infine, Moreira ha risposto anche a una domanda sulla possibilità di ripetere gol come quello realizzato contro l'Italia: "Spero di segnare altri gol così". Un augurio che il belga spera di trasformare in realtà anche con la maglia del Milan.