Moratti: “Rivendico lo scudetto di Calciopoli? Assolutamente sì” | News

Intervistato dal 'Corriere della Sera', Massimo Moratti ha parlato di Calciopoli. Queste le sue dichiarazioni: "Rivendico lo scudetto di Calciopoli? Assolutamente sì. So che gli juventini si arrabbiano; e questo mi induce a rivendicarlo con maggiore convinzione. Quello scudetto era il risarcimento minimo per i furti che abbiamo subìto. Ci spetterebbe molto di più. È vero che Moggi voleva venire all’Inter e io non gli ho mai detto esplicitamente che non lo volevo; ma non l’avrei mai preso. Perché? Perché la serie A era manipolata e noi eravamo le vittime. Doveva vincere la Juve; e se proprio non vinceva la Juve toccava al Milan. Una vergogna: perché la più grande forma di disonestà è imbrogliare sui sentimenti della gente". Milan, previsti cinque cambi: la probabile formazione contro il Torino.