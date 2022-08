Moratti: “L’Inter ha tutte le possibilità di vincere lo scudetto” | News

Intervenuto su 'Radio24', Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto. Questo il suo intervento: "Il Milan è una squadra forte, che gioca bene, concreta. L'Inter ha tutte le possibilità di vincere. Ce l'aveva l'anno scorso ed è quello che mi spaventa. Comunque sui giornali ogni settimana c'è una bella altalena di giudizi sulle squadre in lotta per il Tricolore". Milan, le top news di oggi: ufficiale il passaggio a RedBird. Fatta per Vranckx.