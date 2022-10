Moratti: “Ibrahimovic mi diceva di poter fare a meno di Cambiasso” | News

Intervistato dal 'Corriere della Sera', Massimo Moratti ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni dell'ex presidente dell'Inter: "Simpaticissimo. Avevo l’abitudine di consultare i giocatori più importanti per la campagna acquisti, e con Zlatan avevamo un rito. Lui mi diceva: “Di Cambiasso l’anno prossimo potremmo anche fare a meno...”. Io ridevo. Poi andavo da Cambiasso, che mi diceva: “Di Ibra l’anno prossimo potremmo anche fare a meno... Ma in campo giocavano alla morte l’uno per l’altro". Chi recupera, l'infortunio di Maignan e non solo: le parole di Stefano Pioli in conferenza