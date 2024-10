Alvaro Morata, attaccante del Milan, come vi abbiamo anticipato un'ora fa, sarà protagonista di un servizio di 'Striscia la Notizia', programma in onda su 'Canale 5' della rete 'Mediaset', per quanto accaduto con Marco Ballarini, sindaco di Corbetta. Valerio Staffelli, storico inviato, gli consegnerà il 'Tapiro d'oro' come già successo con tanti calciatori in passato.