Morabito: “Giroud aveva scelto il Milan da febbraio, ma il Chelsea…”

Vincenzo Morabito, intermediario dell'operazione che ha portato Olivier Giroud al Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del giornalista Nicolò Schira. Questo il suo intervento: "L'Inter lo aveva praticamente preso due anni fa. E' stato anche ad un passo da Lazio e Juventus. La Serie A era nel suo destino e il matrimonio con il Milan è stato perfetto. Può essere l'uomo scudetto. Aveva scelto il Milan da febbraio, ma il Chelsea aveva infranto la promessa di venderlo a zero. Maldini lo voleva e Oliver ha accettato di tagliare il suo stipendio per firmare per il Milan. Aveva rifiutato molte offerte per firmare per il Milan la scorsa estate. Manchester City, West Ham, Tottenham e New York volevano Olivier, ma aveva scelto di unirsi al Milan. Ora sogna di vincere lo scudetto".