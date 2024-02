Monza-Milan, la carica di Zerbin: “Ce la possiamo giocare senza timore”

Alessio Zerbin, arrivato nel calciomercato invernale al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul match contro il Milan. Quest'ultimo, valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A, andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 18 febbraio all'U-Power Stadium. Ecco, dunque, le sue parole.