Monza, Galliani: “Confido che Palladino possa restare con noi”

Con le parole all'ANSA, il dirigente del Monza, Adriano Galliani, ha voluto allontanare le voci legate ad un possibile addio tra il tecnico Raffaele Palladino e la società brianzola: "Con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza. Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l'accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi, ma confido ragionevolmente che Palladino resti a Monza".

E proprio Palladino, durante la consueta conferenza stampa prima di Monza-Roma, ha voluto rispondere e rassicurare Galliani: "A Monza sto benissimo, sono grato alla società. Non voglio parlare del futuro, sono focalizzato su queste 6 partite. Con Galliani e Berlusconi c'è rapporto di stima, amicizia e fiducia. Non c'è nessun problema ma penso alla squadra, tutto il resto lo decideremo a fine campionato. Stiamo lavorando bene ed io stesso ho ancora molto da imparare per capire dove mi hanno messo in difficoltà. Sto facendo ancora il corso da allenatore, devo apprendere parecchio e le voci non mi distraggono. Sono focalizzato sui miei calciatori e basta".