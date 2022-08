Monza, Berlusconi: “Spero di restare in Serie A dopo la campagna acquisti”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha parlato della grande campagna acquisti della sua squadra e si augura la permanenza in Serie A

Silvio Berlusconi , presidente del Monza, ha parlato della grande campagna acquisti della sua squadra e si augura la permanenza in Serie A. Il prossimo obiettivo è la Champions League? Queste le dichiarazioni rilasciate alla radio 'RTL'.

“La Serie A è un traguardo storico, che doveva arrivare un anno prima, poi abbiamo trovato un certo arbitro che ci ha negato un gol. Monza è una piccola città, lo stadio lo abbiamo portato ad avere 16mila posti, sempre pochi, e questo non ci dà la possibilità di pensare a grandissimi risultati. Speriamo, anche grazie alla campagna acquisti che abbiamo fatto, di non sfigurare, e di restare certamente in Serie A”.