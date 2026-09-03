Il fuoriclasse del Milan e Pallone d'Oro 2018, Luka Modrić, si è confessato in una lunga ed emozionante intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo MARCA. Il numero 14 rossonero, che mercoledì 9 settembre spegnerà 41 candeline, ha affrontato a viso aperto i temi caldi del suo presente a Milano, il legame eterno con il Real Madrid, gli obiettivi stagionali sotto la guida di Rúben Amorim e i progetti per un futuro che, inevitabilmente, si avvicina al momento del ritiro.

Modrić tra la nostalgia di Madrid e l'amore per il Milan: "Decisione facile"

Impossibile non partire dal legame con la Casa Blanca, un club che ha segnato la sua leggenda calcistica. Al centrocampista è stato fatto notare quanto la sua assenza pesi ancora al Santiago Bernabéu: "Anche a me manca Madrid, la città, il club e tutto il resto – ha ammesso con sincerità Modrić –. Però posso dire che qui a Milano sto bene e sono felice. Mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno. Il fatto che sia rimasto per il secondo anno consecutivo ne è una dimostrazione".

L'addio ai Blancos non è stato indolore, ma è avvenuto nel segno della massima trasparenza: "Quando sai di aver dato tutto, te ne vai a testa alta. E io me ne sono andato a testa alta". La scelta di sposare la causa del Diavolo, d'altronde, affonda le radici nella sua infanzia ed è legata al blasone di una società che vanta 7 Coppe dei Campioni/Champions League in bacheca: "Il Milan è uno dei migliori club del mondo, si respira la storia anche a Milanello. Quando ero bambino e guardavo il calcio italiano, il Milan era la mia squadra preferita. Quando si è presentata questa opportunità dopo il Madrid, non ho avuto molti dubbi".

Il riscatto in Champions League e la gestione dei 41 anni

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Il futuro dopo il ritiro: la tentazione di un ritorno al Real Madrid

Modrić non ha nascosto la delusione per il finale della scorsa stagione, culminato con la mancata qualificazione alla massima competizione europea: "L'obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Per molto tempo siamo rimasti in lotta per lo Scudetto, poi a marzo abbiamo quasi buttato via tutto e non siamo riusciti a qualificarci per la Champions. È stato un colpo duro. Il Milan, per la sua storia, deve giocare la Champions ogni anno". La spinta per fare bene nella nuova annata nasce anche dai tanti cambiamenti estivi: "C'è un nuovo allenatore, parecchi giocatori nuovi, e il club mi ha considerato una parte importante del progetto. Voglio provare a far tornare il Milan a vincere, tutti insieme".A pochi giorni dal suo 41° compleanno, il croato dimostra una tenuta mentale e fisica invidiabile, alimentata da una passione pura: "Il calcio è la mia vita. Continuo ad avere la stessa ambizione e motivazione. Finché mi sentirò così, non vedo alcun motivo per smettere. So che molti parlano dell’età ed è diventato anche un po’ noioso, ma non mi condiziona. Sarà il mio corpo a dirmi quando sarà arrivato il momento. È vicino, sicuramente più vicino di prima, ma vedremo". Fuori dal campo, il regista rossonero si descrive come un normale uomo di famiglia che ama rilassarsi praticando padel, tennis e basket.Le idee per il "dopo" sono già molto chiare nella mente del campione croato, con il cuore che batte sempre verso la capitale spagnola: "Un ritorno al Real Madrid? Magari, mi piacerebbe, non ho bisogno di nasconderlo. Madrid è casa mia. Però voglio essere utile, voglio aiutare il Real, non voglio tornare soltanto per stare lì senza uno scopo. Questa è la mia mentalità. Sono sempre stato realista e spero davvero che succeda, ma vedremo cosa ti riserva la vita", ha chiosato il numero 14 del Milan, confermando la sua statura di professionista esemplare dentro e fuori dal rettangolo verde.