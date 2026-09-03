Il Pallone d'Oro croato si racconta a 360° alla soglia dei 41 anni: le ambizioni con il Milan, il riscatto nel suo presente e un futuro (forse) da dirigente

Daniele Triolo
- Milano
Luka Modric e Paolo Scaroni

Milan, l'arrivo di Modric al Gran Galà del Calcio: Scaroni lo abbraccia | VIDEO PM

Il fuoriclasse del Milan e Pallone d'Oro 2018, Luka Modrić, si è confessato in una lunga ed emozionante intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo MARCA. Il numero 14 rossonero, che mercoledì 9 settembre spegnerà 41 candeline, ha affrontato a viso aperto i temi caldi del suo presente a Milano, il legame eterno con il Real Madrid, gli obiettivi stagionali sotto la guida di Rúben Amorim e i progetti per un futuro che, inevitabilmente, si avvicina al momento del ritiro.

Modrić tra la nostalgia di Madrid e l'amore per il Milan: "Decisione facile"

Impossibile non partire dal legame con la Casa Blanca, un club che ha segnato la sua leggenda calcistica. Al centrocampista è stato fatto notare quanto la sua assenza pesi ancora al Santiago Bernabéu: "Anche a me manca Madrid, la città, il club e tutto il resto – ha ammesso con sincerità Modrić –. Però posso dire che qui a Milano sto bene e sono felice. Mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno. Il fatto che sia rimasto per il secondo anno consecutivo ne è una dimostrazione".
Luka Modrić, centrocampista AC Milan, ha rilasciato un'intervista a 'MARCA' a margine del Gran Galà del Calcio AIC

L'addio ai Blancos non è stato indolore, ma è avvenuto nel segno della massima trasparenza: "Quando sai di aver dato tutto, te ne vai a testa alta. E io me ne sono andato a testa alta". La scelta di sposare la causa del Diavolo, d'altronde, affonda le radici nella sua infanzia ed è legata al blasone di una società che vanta 7 Coppe dei Campioni/Champions League in bacheca: "Il Milan è uno dei migliori club del mondo, si respira la storia anche a Milanello. Quando ero bambino e guardavo il calcio italiano, il Milan era la mia squadra preferita. Quando si è presentata questa opportunità dopo il Madrid, non ho avuto molti dubbi".

Il riscatto in Champions League e la gestione dei 41 anni

Modrić non ha nascosto la delusione per il finale della scorsa stagione, culminato con la mancata qualificazione alla massima competizione europea: "L'obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Per molto tempo siamo rimasti in lotta per lo Scudetto, poi a marzo abbiamo quasi buttato via tutto e non siamo riusciti a qualificarci per la Champions. È stato un colpo duro. Il Milan, per la sua storia, deve giocare la Champions ogni anno". La spinta per fare bene nella nuova annata nasce anche dai tanti cambiamenti estivi: "C'è un nuovo allenatore, parecchi giocatori nuovi, e il club mi ha considerato una parte importante del progetto. Voglio provare a far tornare il Milan a vincere, tutti insieme". A pochi giorni dal suo 41° compleanno, il croato dimostra una tenuta mentale e fisica invidiabile, alimentata da una passione pura: "Il calcio è la mia vita. Continuo ad avere la stessa ambizione e motivazione. Finché mi sentirò così, non vedo alcun motivo per smettere. So che molti parlano dell’età ed è diventato anche un po’ noioso, ma non mi condiziona. Sarà il mio corpo a dirmi quando sarà arrivato il momento. È vicino, sicuramente più vicino di prima, ma vedremo". Fuori dal campo, il regista rossonero si descrive come un normale uomo di famiglia che ama rilassarsi praticando padel, tennis e basket.

Il futuro dopo il ritiro: la tentazione di un ritorno al Real Madrid

Le idee per il "dopo" sono già molto chiare nella mente del campione croato, con il cuore che batte sempre verso la capitale spagnola: "Un ritorno al Real Madrid? Magari, mi piacerebbe, non ho bisogno di nasconderlo. Madrid è casa mia. Però voglio essere utile, voglio aiutare il Real, non voglio tornare soltanto per stare lì senza uno scopo. Questa è la mia mentalità. Sono sempre stato realista e spero davvero che succeda, ma vedremo cosa ti riserva la vita", ha chiosato il numero 14 del Milan, confermando la sua statura di professionista esemplare dentro e fuori dal rettangolo verde.

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