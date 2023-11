Mistretta: “Il Milan è disposto a restaurare la cascina San Francesco”

Milan, le parole di Massimiliano Mistretta

"L'idea che ci è stata proposta dal Milan è quella di insediare nella cascina San Francesco ristrutturata un mercato a chilometro zero. Dopodiché come amministrazione comunale saremo pronti a lavorare anche in collaborazione con il Parco Sud per creare una sorta di Punto parco. Che preveda il coinvolgimento dei produttori locali, sulla base di altri esempi già presenti nel Sud Milano. L'obiettivo è quello di fare realizzare dal Milan un tragitto ciclo-pedonale sicuro che dal borgo di Chiaravalle arrivi a Cascina Bagnolo lungo un'area del Parco agricolo Sudmilano esterna al comparto San Francesco: il percorso si connetterebbe poi con la pista ciclabile in fase di realizzazione nella Campagnetta di via Di Vittorio per proseguire verso San Giuliano fino a raggiungere Viboldone".