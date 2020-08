Mirabelli: “Rinnovo Donnarumma? Il più bel regalo che potessi fare al Milan”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan durante l’era ‘cinese’, ha parlato, in esclusiva ai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, anche di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

“Sono convinto che il Milan e Donnarumma faranno ogni sforzo per continuare insieme lungo una strada che sarà lastricata di successi. Gigio ha soltanto 21 anni, eppure ha già giocato 203 gare ufficiali in rossonero e 19 partite con l’Italia, della quale è titolare: senza nessuna ombra di dubbio è uno dei più forti portieri del mondo. Giocherà mille partite fra club e Nazionale“, ha detto Mirabelli.

“Quanto vale? Io dico 100 milioni e non credo di esagerare. Il Covid comporterà certamente un ridimensionamento delle quotazioni, ma questo non accadrà per i fuoriclasse come Donnarumma. Sono felice di essere stato io, tre anni fa, a convincerlo a rimanere in rossonero. Diciamo che questo è stato il più bel regalo che potessi fare al Milan“, ha concluso Mirabelli sul numero 99 del Diavolo. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MIRABELLI >>>

