Minoliti su Tare: “È una garanzia. Allenatore? Sarri più adatto di Italiano”

"Per me dà solo garanzie, non vedo controindicazioni, anzi è un uomo molto esperto e conosce molto bene il calcio italiano e non solo. Quello che ha fatto alla Lazio per tanti anni e ha un bilancio, secondo me, positivo. Per quanto riguarda l'allenatore, Italiano è sicuramente l'allenatore del momento ed emergente: mi chiedo se in questo momento al Milan non servirebbe più un profilo più strutturato di Italiano, cioè Sarri, per l'esperienza che ha e per quello che ha fatto in piazze importanti, ha in questo momento quello che mancherebbe a Italiano."