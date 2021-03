Milan, Zoff: “Donnarumma? Adesso non deve pensare ai soldi” | News

L'ex portiere Dino Zoff, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo futuro al Milan

L'ex portiere Dino Zoff ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW Radio. Zoff ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con il Milan scade a giugno. Ecco cosa ha detto: "In Italia certamente, l'età è dalla sua parte, sta facendo benissimo e ha una carriera davanti a sè. Capisco poco queste lotte per qualche euro in più o meno. Non si deve preoccupare, il futuro è splendido. Non credo che debba mettere in testa il guadagno già adesso, ma deve pensare a diventare un grande portiere".