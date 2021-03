Milan, accolto il ricorso per Rebic: squalifica ridotta. C’è un’ammenda

Il Milan vince il ricorso per la squalifica di Ante Rebic. Il croato sarà a disposizione di Stefano Pioli contro la Sampdoria

Sospiro di sollievo in casa Milan: Ante Rebic sarà a disposizione contro la Sampdoria. Dopo il ricorso del club è stata ridotta la squalifica di due giornate inflitta al croato dopo l'espulsione diretta contro il Napoli. All'attaccante, che ha scontato la prima giornata contro la Fiorentina, un'ammenda di 15 mila euro. Intanto un ex Milan ha attaccato Romagnoli: "Non si allenava al massimo"