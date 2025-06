Kyle Walker, terzino in prestito al Milan dal Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla rinuncia alla Premier League per ...

Kyle Walker, terzino del Milan in prestito dal Manchester City ancora per qualche tempo prima di fare ritorno in Premier League, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto sorprendenti nel corso dell'ultima puntata del 'Kyle Walker Podcast', prodotto in collaborazione con l la 'BBC'. Il difensore inglese, infatti, ha annunciato di essere disposto a rinunciare ad uno dei titoli conquistati nella massima serie per poter vincere un Europa League con la maglia del Tottenham. Ecco, dunque, le sue parole.