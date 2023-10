Milan, Volandri: “Leao come Sinner: vengono criticati troppo spesso”

Milan, il paragone di Filippo Volandri tra Rafael Leao e Jannik Sinner

"La difesa sta dimostrando di essere un ottima difesa, perché non si prende gol. Ovvio che soprattutto in Champions manca quel gol in più che non deve necessariamente fare per forza Leao. Ogni tanto sento criticare Leao quando non segna, ma quando mette davanti alla porta due giocatori come contro il Dortmund, non lo si può criticare. Un po' come succede con Sinner".