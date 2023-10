Calciomercato – La rivelazione: “Il Milan prenderà Taremi a giugno”

La sessione di calciomercato estivo si è chiusa ormai da tempo, ma le dirigenze sono sempre al lavoro. Per quanto riguarda il Milan, nel corso dell'ultima finestra la dirigenza rossonera ha preso Luka Jovic per il reparto d'attacco, dopo aver provato fino all'ultimo ad ingaggiare Mehdi Taremi. Proprio sull'attaccante iraniano si è soffermato Carlo Pellegatti, noto giornalista, ai microfoni di 'Tv Play', affermando come il centravanti del Porto possa arrivare al Diavolo a giugno. Ecco le sue parole.