Milan, Valeri ammette: “Il fallo di Hateboer su Leao era da rosso fuoco”

Paolo Valeri, noto arbitro di Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad alcuni errori arbitrali verificatisi in campionato

Ospite del corso alla Luiss di Guglielmo Stendardo, Paolo Valeri ha parlato di alcuni errori arbitrali. Queste le dichiarazioni dell'arbitro: "Sì, su Hateboer (Atalanta-Milan, ndr) ho sbagliato, ero al VAR e quell'intervento su Leao era rosso fuoco. Un errore, ve lo spiego: il giocatore s'è rialzato subito, nessuno ha chiesto nulla, il gioco è ripreso quasi subito. Ecco, entri come in un tunnel, ti convinci di un'idea, la fai tua e finisci per sbagliare invece bisogna essere asettici, dimenticarsi di essere arbitri. È capitato a me, capitò lo scorso anno in Torino-Inter (fallo da rigore di Ranocchia su Belotti, ndr). Dobbiamo stare più attenti".