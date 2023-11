Milan-Udinese, Costacurta: “Prestazione piatta, in attacco il nulla”

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del match di Serie A fra Milan e Udinese. L'ex difensore ha analizzato la prestazione dei rossoneri, approfondendo i motivi che hanno portato alla sconfitta di San Siro. Secondo Costacurta, infatti, il problema rimane in attacco, un reparto in cui il Milan non ha fatto nulla nella sfida ai friulani. Ecco le sue parole.