Milan, Theo Hernandez: “Mi sento attaccante, Pioli ha questo merito”

In occasione del Gran Galà del Calcio 2022 è stato premiato Theo Hernandez del Milan, con il premio per il miglior gol. Il francese classe 1997 ha ricevuto il premio per il coast to coast all'Atalanta della penultima giornata dello scorso campionato. Un gol eccezionale che ha fatto impazzire tutti i tifosi rossoneri. Salito sul palco per la premiazione, ha parlato così.