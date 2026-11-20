L'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni ha parlato su "La Gazzetta dello Sport" anche dell'inizio di campionato del Milan. Ecco il suo parere:

"Il Milan secondo me ora non deve guardare la classifica ma il percorso. Pensare adesso alla conquista di un posto in Champions League potrebbe essere controproducente. Meglio concentrarsi sul presente. Il derby ha dato fiducia e la vittoria di Genova è stata pesante. Il marchio calcistico d’impostazione di Amorim è evidente, le potenzialità della squadra sono in crescita. La parola d’ordine è ora continuità".

Il nuovo percorso di Amorim e il peso dell'Europa League

Stramaccioni esalta Cardinale: il retroscena sul derby e i piani per gennaio

"Adesso si deve pretendere di più sia dall’allenatore sia dalla squadra, anche perché vedo il presidente Gerry Cardinale carico e vicino alla squadra come forse mai. L’ho “respirato” da vicino prima del derby, è pieno di passione e ambizione e si è letteralmente esaltato con quella vittoria. La squadra aveva bisogno di sentirlo così vicino e lui aveva bisogno di vivere momenti così in prima persona. Sono curioso di vedere quali saranno i suoi prossimi colpi".

Il parere di Stramaccioni è assolutamente condivisibile perché il Milan ha iniziato un percorso nuovo da maggio in poi, con un allenatore al debutto assoluto ine che ancora non ha trovato la chiave perfetta per il Diavolo, specialmente quando si tratta di ruotare tanti calciatori per il turnover inevitabile con le partite didel giovedì.Stramaccioni continua con la sua analisi sui rossoneri:

Cardinale ha cambiato decisamente passo dopo aver rivoluzionato panchina e dirigenza: ha scelto lui Amorim e ha investito tanti milioni di euro per Ramos, Moreira e Gila, già tre calciatori cruciali per questo progetto. A gennaio si aspettano almeno un paio di colpi che possano essere determinanti per il futuro e per la seconda parte della stagione del Milan.