Milan-Stella Rossa, Gabbia: “La fascia da capitano un sogno. Thiago Silva? Gli ho detto …”

Ora è un Milan diverso in fase difensiva: "Penso che l’unione che c’è in questo momento da parte di tutti in fase di non possesso ci porta a subire meno azioni offensive da parte degli avversari. Dobbiamo continuare a seguire quello che ci sta dicendo il mister, che ci porterà a migliorare delle situazioni che poi in campo si vanno a creare vedendole nel video come stiamo facendo. Siamo fiduciosi ora nella fase di non possesso, che per un periodo di quest’anno ci ha dato un po’ di fastidio".

"Thiago Silva? Che emozione! Ringrazio Costacurta per ..." — Oggi Thiago Silva a Milanello. Che effetto ti ha fatto? "Gli ho detto che è un grande piacere vederlo e conoscerlo. È stato emozionante per quello che ha rappresentato per me quando ero piccolo. Tutte le persone qui a Milanello erano contente di vederlo, vuol dire che oltre come calciatore anche come uomo ha lasciato un’immagine molto bella di sé".

Costacurta ha detto che Gabbia può essere il capitano del futuro: "Ci terrei a ringraziare Costacurta per le bellissime parole, mi fanno felice e mi responsabilizzano ancora di più e mi fanno sognare. Io ho grande rispetto per tutti i miei compagni che sono e rappresentato quello che è il Milan e cosa vuol dire essere il capitano del Milan. Non ho nella mia testa quella cosa lì ma ovviamente è un sogno che spero un giorno si possa realizzare con i dovuti modi e tempi".

Il suo momento: "Sono sicuramente molto felice, è quasi un anno che sono tornato: non potevo desiderare un ritorno migliore. L'esperienza fuori mi ha fatto capire tante cose, tra cui quanto è bello e importante essere qui. Quando sono tornato ho cercato di dare ancora di più per poter trovare posto in questa squadra. Sono felice, ma so che il percorso non si ferma mai. Ma sono felice e sono ovviamente focalizzato sulla partita di domani che è la cosa più importante".