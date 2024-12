Milan, Stefanelli: “Abbiamo bisogno di uno stadio che viva 300 giorni all’anno”

“Un nuovo stadio ci consentirebbe di prendere un evento come una partita di 90 minuti e di trasformarlo in un luogo dove trascorrere quattro o cinque ore. Se limitiamo il nostro business ai circa 40 euro che i tifosi pagano in media per il biglietto, non cresceremo. Abbiamo bisogno di luoghi dove possano mangiare e bere, dove possano acquistare merchandise, e dobbiamo avere aree di ospitalità aziendale adeguate. Inoltre, abbiamo bisogno di uno stadio che viva 300 giorni all’anno”.