Cardinale: "Quotazione in borsa? Non imprescindibile. Europa indietro agli Stati Uniti"

Gerry Cardinale rilancia con Milan Sports & Entertainment: possibili progetti per un'arena NBA Europe da 20.000 posti e un impianto stile US Open
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Cardinale ha creato la Milan Sports & Entertainment. Oltre al comunicato con tutti i dettagli sul nuovo progetto, il proprietario del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni al "Financial Times". In futuro, la nuova entità potrebbe quotarsi in borsa? Ecco le parole di Cardinale in merito:
"Non è assolutamente un elemento imprescindibile, ma lo sto progettando tenendo conto di questa possibilità".
Milano tra sport, moda e Hollywood: la visione di CardinaleCardinale continua:
"Milano è la città più in voga d'Europa in questo momento. È il cuore pulsante dell'industria della moda. La capacità di unire sport, Hollywood e moda sarà un elemento chiave su cui RedBird punterà. L'Europa è probabilmente indietro di 20 anni rispetto agli Stati Uniti e ha un'enorme opportunità, che non scomparirà. Anzi, è destinata ad accelerare grazie allo streaming e alla globalizzazione dei diritti mediatici".
L'arena NBA a San Donato e la "Flushing Meadows" del tennis
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Oltre al basket, il progetto di RedBird è quello di ospitare incontri di tennis di alto profilo, con progetti per una "Flushing Meadows" di Milano: una nuova arena tennistica che emuli quella che ospita gli US Open a New York.
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