Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello': ecco un estratto delle sue parole su Giorgio Furlani ( qui l'intervento completo ).

Milan, Boban punge Furlani: "Maldini era l'unico che capiva di calcio e lui ..."

Su Giorgio Furlani: "Non sa fare calcio, come fa? Quale competenza ha Giorgio Furlani per fare calcio? Ed è normale. Dovrebbe solo circondarsi delle persone che capiscono di calcio. Uno che ha capito tanto l'ha mandato via. L'hanno mandato via, diciamo. Però ecco secondo me alla fine anche lui avrebbe dovuto opporsi e capire quale fosse il bene del Milan. E che Maldini e Ricky Massara erano il bene del Milan. Maldini era una 'protezione tecnica', tralasciando il simbolismo che Paolo porta. Io li rimprovero più quello che il fatto di sapere o non sapere di calcio. Lui non sa, come fa? E lui pensa che Geoffrey Moncada sa tutto. Questo è il fatto. Perché lo scout secondo lui ti basta per capire tutto. Allenatore? Figurati, che sia grande o meno, poi vediamo, è uguale. Non danno importanza a queste cose, perché non sanno fare calcio. Non ne hanno idea".