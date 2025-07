Milan, senti Tedesco: 'Allegri straordinario e umile. Con i giocatori è ...'

Domenico Tedesco, ex Commissario Tecnico del Belgio, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio', disponibile sul canale 'YouTube' della testata in questione, soffermandosi in modo particolare su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e descrivendolo come tecnico. Lo ha definito umile e straordinario, oltre che simpatico ed aperto con i calciatori. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.