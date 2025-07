Milan, trattativa per il rinnovo di Maignan? Dall’Inghilterra sono sicuri

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'TeamTALK'. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan sarebbe pronto ad avviare le trattative per il rinnovo di contratto del portiere francese. Al momento ancora non si conoscono le cifre. Il club rossonero, però, prima vorrebbe concentrarsi sugli acquisti, per poi proseguire con il prolungamento di contratto del suo capitano, che chiaramente accetterà solo se le condizioni economiche lo soddisferanno. Da capire se il Diavolo gli proporrà le stesse cifre che aveva offerto in precedenza, o se alzerà il tiro.