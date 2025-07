Liverpool-Milan, Allegri: 'Modric straordinario. Su Leao da centravanti ...'

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Milan

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Milan, seconda amichevole estiva dei rossoneri, soffermandosi in modo particolare su due singoli. Da una parte Luka Modric, che ancora deve arrivare in ritiro con il resto del gruppo, che definisce un campione straordinario e un esempio dentro e fuori dal campo. Dall'altra Rafael Leao, di cui ha commentato la prestazione da centravanti contro l'Arsenal, sebbene abbia condiviso il reparto con Christian Pulisic. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole (qui la conferenza completa).