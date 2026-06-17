A distanza di oltre trent'anni da quel pomeriggio di Pasadena, i fantasmi e gli eroi di USA '94 tornano nuovamente ad incrociarsi. Romario torna a parlare ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sfida in America contro gli azzurri, dedicando parole cariche di profondo rispetto nei confronti di due grandi campioni: Roberto Baggio e Franco Baresi, due ex giocatori che hanno militato entrambi nel Milan.

Milan, senti Romario: "Baresi? Il più forte con cui ho giocato"

"Noi brasiliani siamo grati a Baggio per quell’errore ma so che lui porta ancora dentro di sé la frustrazione. È triste perché da bambino sognava di giocare una finale mondiale contro il Brasile e vincerla.

Romario poi ha voluto mandare un messaggio di forte affetto a Franco Baresi, che ha recentemente attraversato un periodo difficile per motivi di salute, incoronandolo poi come il suo avversario più duro di sempre:

"Baresi? Mi dispiace molto per lui e gli auguro una pronta guarigione. Che Dio protegga lui, la sua famiglia e la sua salute. È stato il più forte giocatore contro cui abbia mai giocato. Non so se il migliore in assoluto, ma sicuramente il più difficile da affrontare"

Le parole di Romario non sono semplici dichiarazioni di circostanza. Spesso i vincitori tendono a dimenticare il Dore degli avversari sconfitti, ma il brasiliano dimostra di avere una forte sensibilità, capace di andare oltre alla gioia del trionfo. Allo stesso modo, l'investitura nei confronti di Baresi certifica ancora una volta la grandezza della leggenda rossonera.