Milan, Frick al miele su Jashari: "A 20 anni a capo dello spogliatoio". E poi rivela di quando ...

Su Ardon Jashari: "Jashari? È di un altro pianeta: farà una grandissima carriera, sta in campo già come un trentenne. È un leader nato: a vent’anni, era già il capo dello spogliatoio. Sì, due anni fa voleva andare al Basilea. Gli togliemmo la fascia da capitano e lui la prese bene, sapeva di avere sbagliato. Sei mesi dopo, gliel’abbiamo ridata. Cosa darebbe al Milan? Appena può, gioca in verticale e sono sicuro che lo farebbe anche in Italia. L’unico difetto è che fa pochi gol ma ha passo, è veloce, ha forza fisica".