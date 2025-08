Terminata la telenovela relativa al passaggio al Milan di Ardon Jashari, ora il ragazzo è atteso in Italia. Finalmente, alla fine di una trattativa durata per mesi, i rossoneri avrebbero trovato un accordo con il Club Brugge per il trasferimento del centrocampista svizzero. In tal senso si è espresso anche l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha fornito qualche retroscena a riguardo.