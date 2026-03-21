Milan, senti Di Napoli: 'Mi aspettavo di più da Jashari. Su Retegui...'

Retegui viene accostato al Milan. Pensi che potrebbe tornare in Italia? "La sua è stata una scelta puramente personale e qualche soldo in più se l'è garantito in Arabia. Di certo il Milan potrebbe garantirgli cinque o sei milioni, non oltre. Anche la Nazionale potrebbe incidere nella sua scelta e i rossoneri sanno che un usato sicuro potrebbe rendere".
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Fra Vlahovic e Retegui chi sarebbe meglio?
"Vlahovic è un giocatore che rende al meglio quando la squadra gioca per lui. Retegui invece ha molta umiltà perché gioca per la squadra e sa calarsi nel contesto migliore in poco tempo. Questo lo rende importante per l'umiltà".
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