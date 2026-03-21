Milan, senti Di Napoli: 'Mi aspettavo di più da Jashari. Su Retegui...'

Di Napoli tra Jashari e Retegui

Jashari al momento è considerabile un investimento ancora valido o un flop? "È un giocatore che ha qualità, solo che il nostro calcio e complicato. Inoltre ha dovuto affrontare gli infortuni e penso che non sia pienamente entrato nelle idee di calcio di Allegri. In futuro potrà dimostrare le proprie qualità, anche se per essere stato pagato quaranta milioni mi aspettavo di più".