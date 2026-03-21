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PIANETAMILAN news milan interviste Di Napoli: “Jashari? Mi aspettavo di più, non è entrato nell’idee di Allegri. Retegui usato sicuro”

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Di Napoli: “Jashari? Mi aspettavo di più, non è entrato nell’idee di Allegri. Retegui usato sicuro”

Milan, senti Di Napoli: 'Mi aspettavo di più da Jashari. Su Retegui...'
L'ex giocatore Arturo Di Napoli ha parlato di Milan ai microfoni di 'TMW Radio'. Ecco le sue parole sul centrocampista rossonero Ardon Jashari e Mateo Retegui, nei radar del Diavolo per la prossima stagione
Redazione

Ospite nel pomeriggio di 'TMW Radio', l'ex attaccante partenopeo Arturo Di Napoli ha commentato i principali temi calcistici del giorno. Tra questi rientrava anche il Milan, con le considerazioni su Ardon Jashari dopo la brutta partita con la Lazio e il pensiero su Mateo Retegui, finito nuovamente nei radar rossoneri per la prossima stagione. Ecco, quindi, le dichiarazioni di Di Napoli.

Di Napoli tra Jashari e Retegui

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Jashari al momento è considerabile un investimento ancora valido o un flop? "È un giocatore che ha qualità, solo che il nostro calcio e complicato. Inoltre ha dovuto affrontare gli infortuni e penso che non sia pienamente entrato nelle idee di calcio di Allegri. In futuro potrà dimostrare le proprie qualità, anche se per essere stato pagato quaranta milioni mi aspettavo di più".

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Retegui viene accostato al Milan. Pensi che potrebbe tornare in Italia? "La sua è stata una scelta puramente personale e qualche soldo in più se l'è garantito in Arabia. Di certo il Milan potrebbe garantirgli cinque o sei milioni, non oltre. Anche la Nazionale potrebbe incidere nella sua scelta e i rossoneri sanno che un usato sicuro potrebbe rendere".

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Fra Vlahovic e Retegui chi sarebbe meglio?

"Vlahovic è un giocatore che rende al meglio quando la squadra gioca per lui. Retegui invece ha molta umiltà perché gioca per la squadra e sa calarsi nel contesto migliore in poco tempo. Questo lo rende importante per l'umiltà".

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